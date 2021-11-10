Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей
В Києві підлітки вирішили познущатися над лежачою безпорадною бабусею. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками і все це записували на камеру. Тепер відкрито кримінальне провадження.
Один з обвинувачених, якому 18-років, покинув столицю і тепер просить грошей в Instagram.
Хлопець показав повідомлення від Облонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень.
Скріншот з Instagram
Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця.
Скріншот з Instagram
За даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. Над нею знущалися двоє друзів її онук, поки той все знімав на камеру. Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до 4 років позбавлення волі.
Відео знущання над літньою жінкою можна переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, що після хвилі негативу в мережі автор відео закрив свій аккаунт в Instagram. Але, через деякий час він опублікував фотографію залізничного вокзалу Києва.
Ми також писали про те, що в Польщі в місті Млава двоє поліцейських звинувачуються у побитті 30-річного українця. Прокуратора займається розслідуванням справи.
Цей жахливий випадок стався ще в середині вересня, але про це стало відомо тільки в листопаді. Потерпілий каже, що поліцейські відвезли його в ліс, сильно побили, і залишили його там.