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Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей

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Київ , Середа 10 листопада 2021 23:21
Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей Колаж РБК-Україна: обвинувачений у знущаннях над старенькою покинув місто і просить грошей
Автор: Styler

В Києві підлітки вирішили познущатися над лежачою безпорадною бабусею. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками і все це записували на камеру. Тепер відкрито кримінальне провадження.

Один з обвинувачених, якому 18-років, покинув столицю і тепер просить грошей в Instagram.

Хлопець показав повідомлення від Облонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень.

Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей

Скріншот з Instagram

Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця.

Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей

Скріншот з Instagram

За даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. Над нею знущалися двоє друзів її онук, поки той все знімав на камеру. Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відео знущання над літньою жінкою можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, що після хвилі негативу в мережі автор відео закрив свій аккаунт в Instagram. Але, через деякий час він опублікував фотографію залізничного вокзалу Києва.

Ми також писали про те, що в Польщі в місті Млава двоє поліцейських звинувачуються у побитті 30-річного українця. Прокуратора займається розслідуванням справи.

Цей жахливий випадок стався ще в середині вересня, але про це стало відомо тільки в листопаді. Потерпілий каже, що поліцейські відвезли його в ліс, сильно побили, і залишили його там.

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