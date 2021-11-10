Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей

Колаж РБК-Україна: обвинувачений у знущаннях над старенькою покинув місто і просить грошей

В Києві підлітки вирішили познущатися над лежачою безпорадною бабусею. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками і все це записували на камеру. Тепер відкрито кримінальне провадження.

Один з обвинувачених, якому 18-років, покинув столицю і тепер просить грошей в Instagram.

Хлопець показав повідомлення від Облонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень. Скріншот з Instagram Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця. Скріншот з Instagram За даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. Над нею знущалися двоє друзів її онук, поки той все знімав на камеру. Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до 4 років позбавлення волі. Відео знущання над літньою жінкою можна переглянути за цим посиланням.