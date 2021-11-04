Вывезли в лес и избили: в Польше "копов" обвиняют в издевательстве над украинцем

В Польше в городе Млава двое сотрудников местной полиции обвиняются в избиении 30-летнего украинца. Прокуратора приступила к расследованию дела.

Инцидент произошел еще 16 сентября, но об этом стало известно только в ноябре. Полиция приехала на вызов на улицу Жеромского, где группа мужчин громко ссорилась.

На месте происшествия правоохранители задержали украинца, превысив свои полномочия.

По словам пострадавшего, "копы" отвезли его в лес, где сильно избили, после чего оставили его там.

Районный прокурор уже отстранил полицейских от исполнения своих обязанностей. Он также отметил, что у украинца на 7 дней ухудшилось здоровье.

После инцидента потерпевший украинец пришел в полицию, чтобы написать заявление о нарушении во время задержания, но его не приняли, поскольку, по их словам, он был пьян.

Тогда украинец обратился в польскую прокуратуру. Прокурор Млавы заявил, что полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.