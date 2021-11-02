"Какие твари выросли": в Киеве подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой
В Киеве группа подростков поиздевалась над лежащей беспомощной женщиной пожилого возраста. Они направляли на нее оружие, угрожали кулаками, при этом хихикая и снимая, как им казалось, забавный ролик.
Таким контентом поделился один из столичных Telegram-канал.
Один из участников этого "шоу" решил похвастаться издевательствами над старым больным человеком в Instagram-сториз, но обрел всеукраинскую известность.
На кадрах засветилось двое молодых парней. Они направляли на женщину пистолет, угрожали кулаками, смеялись.
Бабушка, судя по всему, болеет деменцией или другой возрастной болезнью, и не понимает, что происходит. В какой-то момент женщина даже улыбнулась.
Автор видео поспешил закрыть свой аккаунт. Но, по информации СМИ, в комментариях до этого заявил, что пистолет ненастоящий, а "бабушку волнует только, что покушать".
Юноша в соцсетях называет себя "любящим мужем и отцом".
Скрин: Аккаунт нашего "героя"
Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+
В комментариях пользователи называют парней самыми последними словами. Вот как реагируют люди на происходящее:
- Это не твари, это выбраковка...
- Уроди, пи**ити їх треба
- Какие твари выросли.
Ранее мы писали, что в Днепре подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone.
Также сообщалось, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.