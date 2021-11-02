Угрожали пистолетом: в Киеве открыли дело против подростков, которые издевались над больной бабушкой

В Киеве полиция открыла уголовное производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео . В частности, они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство.

Так, инцидент произошел вчера, 1 ноября. Как известно, один из двух парней решил похвастаться издевательствами со старенькой бабушки в Instagram-сториз, однако получил всеукраинскую известность.

Затем они прекратили шутить и парень с пистолетом сказал: "Ладно, ба, все нормально".

Впоследствии в соцсетях они пытались оправдаться, мол, пистолет на самом деле был игрушечный.

Поэтому, после проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Сейчас полицейские устанавливают личность другого обидчика.

Правоохранители открыли дело по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, арест на срок до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

Отметим, что после волны негатива автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Однако, через некоторое время юноша опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.

"Извините заядлые фанаты, я в Париж", - написал парень и добавил, что фото сделано заранее и его уже нет в городе.

Также, в соцсетях 18-летний "герой" называет себя "любящим мужем и отцом".

Аккаунт юноши, который издевался над бабушкой (скрин)