Издевался полтора часа: в Киеве наказали насильника, который поглумился над 17-летней девушкой

Как сообщается, во время задержания мужчина ударился несколько раз головой о бордюр.

"В Киеве на Братиславской, 18Б "мужчина" словил и полтора часа насиловал во дворе за бойлером семнадцатилетнюю несовершеннолетнюю девушку. Был задержан местными жителями. Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о поребрик", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на текущий момент мужчина находится в изоляторе.

"К прибытию полиции уже пришел в сознание. Оформлен и отправлен в изолятор", - добавили в публикации.

В Киеве мужчина надругался над 17-летней девушкой (фото: dtp.kiev.ua)