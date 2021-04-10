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Издевался полтора часа: в Киеве наказали насильника, который поглумился над 17-летней девушкой

Автор: Анна Киселева

В Киеве мужчина словил девушку и затащил ее во двор, после чего длительное время совершал противоправные действия сексуального характера. Остановить насильника решились местные жители, которые его и задержали до приезда полиции.

Подробности сообщает канал в Telegram dtp.kiev.

Как сообщается, во время задержания мужчина ударился несколько раз головой о бордюр.

"В Киеве на Братиславской, 18Б "мужчина" словил и полтора часа насиловал во дворе за бойлером семнадцатилетнюю несовершеннолетнюю девушку. Был задержан местными жителями. Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о поребрик", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на текущий момент мужчина находится в изоляторе.

"К прибытию полиции уже пришел в сознание. Оформлен и отправлен в изолятор", - добавили в публикации.

В Киеве мужчина надругался над 17-летней девушкой (фото: dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что под Киевом в детских садиках орудовал педофил-фотограф, и после задержания появилось видео с его признаниями.

Также мы писали о том, что во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей.

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