RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Знущався півтори години: у Києві покарали ґвалтівника, який поглумився з 17-річної дівчини

Автор: Анна Кисельова

У Києві чоловік зловив дівчину і затягнув її у двір, після чого тривалий час здійснював протиправні дії сексуального характеру. Зупинити ґвалтівника зважилися місцеві жителі, які його і затримали до приїзду поліції.

Подробиці повідомляє канал в Telegram dtp.kiev.

Як повідомляється, під час затримання чоловік кілька разів вдарився головою об бордюр.

"У Києві на Братиславській,18Б "чоловік" зловив і півтори години ґвалтував у дворі за бойлером сімнадцятирічну неповнолітню дівчину. Був затриманий місцевими жителями. Під час затримання кілька разів впав і вдарився головою об поребрик", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що на поточний момент чоловік знаходиться в ізоляторі.

"До прибуття поліції вже прийшов до тями. Оформлений і відправлений в ізолятор", - додали в публікації.

У Києві чоловік поглумився над 17-річною дівчиною (фото: dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що під Києвом в дитячих садках орудував педофіл-фотограф, і після затримання з'явилося відео з його зізнаннями.

Також ми писали про те, що у Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київнасильник
Читайте також
Порушили карантин: у Києві закрили чотири ресторани
У Києві затримали поліцейського, який налагодив схему збуту наркотиків
Прогноз погоди