Во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей: еле волочил ноги и качал головой
Во Львове начался суд над педофилом, который создал христианскую организацию и долгое время насиловал детей. Всего от него пострадали 147 несовершеннолетних.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Все жертвы педофила посещали организованные подозреваемым занятия для подростков. Он это называл детской религиозной организацией.Как выяснилось в процессе расследования, ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал и его организация была нелегальной.
На судебное заседание подозреваемого Романа М. вывели под руки двое конвоиров. Обвиняемый волочил ноги, не произнес ни слова и качал головой.
Один из его адвокатов утверждает, что мужчина психически болен и судить его нельзя. Но результаты экспертизы говорят обратное.
"Судя по внешним его признакам, есть необходимость назначения повторной психиатрической экспертизы. Она была проведена достаточно длительное время назад, и с тех пор его состояние существенно ухудшилось", - считает адвокат обвиняемого Богдан Бень.
Подозреваемый Роман в зале суда (фото: radiosvoboda.org)
На первое судебное заседание пришли четыре жертвы насильника. Потерпевшие говорят, что педофил только строит из себя психически больного, но сам таким не является.
История всплыла лишь в прошлом году, когда к правоохранителям обратилась первая жертва. Девушка тогда призналась, что думала даже о самоубийстве. После долгих лет переживаний обратилась к психологу и тот посоветовал пойти в полицию.
В деле в общей сложности фигурирует шесть человек, заявивших об изнасиловании. В прокуратуре считают, что жертв было больше, однако, не все согласились свидетельствовать. Преступления мужчина совершал с 2005 до 2012 года, говорят прокурор.
Если в суде будет доказана вина мужчины, то ему грозит лишение свободы до 15 лет.
Как мы писали ранее, львовский псевдопастырь развратил 147 детей в детских лагерях и церкви.