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Избитый танцор Дорофеевой после комы вышел на подиум (видео)

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 12:49
Избитый танцор Дорофеевой после комы вышел на подиум (видео) Коллаж РБК-Украина: Евгений Гончаренко после комы вышел на подиум
Автор: Роман Мирончук

Танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко после того, как пролежал в медикаментозной коме вышел на подиум Ukrainian Fashion Week. 22-летний парень также "передал привет" хейтерам.

Видео своего выхода на подиум Гончаренко опубликовал в Instagram.

Он заявил, что появился на показе украинского дизайнера Софии Русинович на 17-й день после того как вышел из комы.

"Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Предстоит еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", - написал он.

Избиение Евгения

31 июля парень с друзьями выходили из гей-клуба "LIFT", где его избил 28-летний военный Управления государственной охраны Евгений Беспалий. Гончаренко при падении сильно ударился головой, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг.

Медикам пришлось делать трепанацию черепа. Кроме того, они решили ввести танцора в медикаментозную кому.

У парня была открытая рана на голове размером 10 на 10 см. К нему в палату никого не пускали и даже маму.

Напомним, девушка убитого "копами" в Польше украинца раскрыла подробности трагедии.

Мы также писали о том, что под Львовом женщина обвиняет старосту села в избиении из-за коровы.

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