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Побитий танцюрист Дорофєєвої після коми вийшов на подіум (відео)

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Київ , Вівторок 07 вересня 2021 12:49
Побитий танцюрист Дорофєєвої після коми вийшов на подіум (відео) Колаж РБК-Україна: Євген Гончаренко після коми вийшов на подіум
Автор: Роман Мирончук

Танцюрист Дорофєєвої Євген Гончаренко після того, як пролежав у медикаментозній комі вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week. 22-річний хлопець також "передав привіт" хейтерам.

Відео свого виходу на подіум Гончаренко опублікував у Instagram.

Він заявив, що з'явився на показі українського дизайнера Софії Русинович на 17-й день після того як вийшов з коми.

"Шановні хейтери, я сильніше, ніж ви собі могли уявити. І звичайно ж завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і моїй ком'юніті. Має бути ще багато місяців реабілітації, але все буде неодмінно офігенно. Далі більше, далі краще", - написав він.

Побиття Євгена

31 липня хлопець з друзями виходили з гей-клубу "LIFT", де його побив 28-річний військовий Управління державної охорони Євген Беспалій. Гончаренко при падінні сильно вдарився головою, після чого у нього стався крововилив в мозок.

Медикам довелося робити трепанацію черепа. Крім того, вони вирішили ввести танцюриста в медикаментозну кому.

У хлопця була відкрита рана на голові розміром 10 на 10 см.до нього в палату нікого не пускали і навіть маму.

Нагадаємо, дівчина вбитого "копами" в Польщі українця розкрила подробиці трагедії.

Ми також писали про те, що під Львовом жінка звинувачує старосту села в побитті через корову.

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