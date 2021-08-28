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Избитый танцор балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентации

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Суббота 28 августа 2021 19:43
Избитый танцор балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентации Евгений Гончаренко (фото: instagram.com/zhenja_goncharenko)
Автор: Тетяна Самарук

Избитый танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно ответил хейтерам, желающим ему смерти, ответил на провокационный вопрос.

Об этом парень рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

Так, Женя решил рассказать о своей сексуально ориентации, ведь у него постоянно спрашивают об этом.

По словам парня, геем он себя не считает. Однако, хореограф убежден, что у любви нет пола.

"Я за любовь и любое его проявление. Хочу отдаться этому чувству полностью. Неважно с кем, где и когда", - поделился своей точкой зрения Евгений.

Избитый танцор балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентацииИзбитый танцор Дорофеевой рассказал о сексуальной ориентации (instagram.com/zhenja_goncharenko)

Что произошло возле ночного клуба

31 июля, когда Евгений с друзьями выходили из ночного клуба "Лифт", его избили.

"Женя получил толчок, удар о забор и еще один удар вслед!"- написала Надя Дорофеева, в балете которой танцует парень.

У Жени произошло кровоизлияние в мозгу. Медики сделали трепанацию черепа и ввести его в медикаментозную кому.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военный Управления государственной охраны 28-летний Евгений Беспалий. После инцидента он был уволен из УГО.

Ранее мы сообщали, что избитый танцор Дорофеевой вышел на связь и показал себя в больничной палате. В частности, он показал фото из палаты и поблагодарил всех за теплые слова и поддержку.

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Надя Дорофеева
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