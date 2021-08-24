Избитый танцовщик Дорофеевой ответил хейтерам, желающим ему смерти (фото)

На прошлой неделе танцор из балета Нади Дорофеевой вышел из комы , а на днях парень уже вернулся домой. Так, на своей странице 22-летний Евгений рассказал о хейтерах, которые пишут ему и его матери в соцсети.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .

Так, Евгений Гончаренко признался, что после публичной огласки об избиении у гей-клуба у него появились как поклонники, так и хейтери. В частности, они забрасывают его угрозами и желают смерти. Этот негатив свалился не только на юношу, но и на его маму.

Поэтому танцовщик записал видео с эмоциональным ответом всем недоброжелателям. Он отметил, что не будет подстраиваться под других, а будет жить в удовольствие.

"Цитирую, "чтоб я умер", "чтоб я сдох от СПИДа", "чтоб меня, пид**аса в следующий раз отп**дили до смерти" и просто всякие гадости. Вы меня делаете только сильнее. Благодарю вас за это. И, конечно же, отсутствие серого вещества в ваших коробочках меня очень сильно радует. Я никогда не перестану одеваться так, как я одевался, а наоборот, после того, как мне жизнь подарила вторую жизнь, я это буду делать еще более ярко и красочно. Если в вашей постели грустно, скучно и одиноко, нечего совать свой нос в постель других. Не ваше дело, кто с кем спит", – заявил Женя.

Танцовщик Дорофеевой резко ответил хейтерам (фото: instagram.com/zhenja_goncharenko)

Состояние парня после комы

По словам парня он находится под наблюдением лучших врачей, поэтому его состояние постепенно улучшается. Он уже видит на правый глаз и подбирает эскизы татуировки, которым перекроет немалый шрам на шее.

"Дырочка на шее постепенно зарастает, еще несколько перевязок и забуду об этой проблеме. Очень много ем, восстанавливаю потерянные 13 килограммов во время сна. Стараюсь много ходить, - говорит парень.

Кроме того, он благодарен за поддержку и убежден, что выздоровеет значительно быстрее, чем прогнозируют врачи.