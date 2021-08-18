Избитый танцор Дорофеевой вышел на связь и показал себя в больничной палате
Евгений Гончаренко, избитый танцор певицы Нади Дорофеевой, впервые обратился к своим подписчикам после того как вышел из комы на днях. 22-летний парень показал фото из палаты и поблагодарил всех за теплые слова и поддержку.
Об этом Женя написал в своих Instagram-stories.
На одном из фото Евгений лежит в больничной палате и делает селфи с близкими, которые пришли его проведать. На снимке видно, что у молодого человека проблемы с глазом - он не открывается.
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Женя благодарит всех за слова поддержки и добавляет, что впереди его ждет реабилитация.
"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - сообщил парень.
Фото: Евгений Гончаренко вышел на связь с поклонниками (instagram.com/zhenja_goncharenko)
Что произошло в конце июля у ночного клуба
31 июля, когда Евгений с друзьями выходил из ночного клуба "Лифт", его избили.
"Женя получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!" - написала тогда певица Надя Дорофеева, в балете которой танцует парень.
После этого у Жени случилось кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа и ввести его в медикаментозную кому.
Вскоре выяснилось, что нападавший - военный Управления государственной охран 28-летний Евгений Безпалий. Из УДО его уволили после инцидента.
Ранее мы писали, что у Евгения Гончаренко тяжелая травма головы, к нему в палату никого не пускают.