Избитый танцор Дорофеевой вышел на связь и показал себя в больничной палате

Евгений Гончаренко, избитый танцор певицы Нади Дорофеевой, впервые обратился к своим подписчикам после того как вышел из комы на днях. 22-летний парень показал фото из палаты и поблагодарил всех за теплые слова и поддержку.

Об этом Женя написал в своих Instagram-stories.

На одном из фото Евгений лежит в больничной палате и делает селфи с близкими, которые пришли его проведать. На снимке видно, что у молодого человека проблемы с глазом - он не открывается.

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Женя благодарит всех за слова поддержки и добавляет, что впереди его ждет реабилитация.

"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - сообщил парень.

Фото: Евгений Гончаренко вышел на связь с поклонниками (instagram.com/zhenja_goncharenko)

Что произошло в конце июля у ночного клуба

31 июля, когда Евгений с друзьями выходил из ночного клуба "Лифт", его избили.

"Женя получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!" - написала тогда певица Надя Дорофеева, в балете которой танцует парень.

После этого у Жени случилось кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа и ввести его в медикаментозную кому.

Вскоре выяснилось, что нападавший - военный Управления государственной охран 28-летний Евгений Безпалий. Из УДО его уволили после инцидента.