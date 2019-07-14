Избитый, грязный и измученный: иностранец чуть не умер от голода в Киеве

Коллаж РБК-Украина

Туриста из Ирландии едва спасли медики

В Киеве 43-летний турист из Ирландии едва не свел счеты с жизнью. Мужчину ограбили на железнодорожном вокзале, после чего пострадавший был вынужден просить помощи у прохожих. О неприятном инциденте сообщил Информатор.

Более месяца назад 43-летний житель Дублина по имени Барри Кеннеди приехал в Киев в качестве туриста. Пробыв в Киеве неделю, он планировал поехать в Одессу и купил билет на поезд, однако на Центральном железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и украла все личные вещи, включая телефон и обратный билет на самолет.

Тогда мужчина обратился в консульство Ирландии в Украине, однако в помощи ему отказали. Следующие три недели Барри Кеннеди приходилось выживать на незнакомых улицах, не зная языка. За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили.

Ни полиция, ни больница не хотели предоставлять мужчине помощь. После стольких неудач мужчина мечтал лишь об одном - напиться и умереть.

Только 13 июля на бродягу обратили внимание две девушки. Они выслушали историю мужчины, после чего немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Врачи подозревают, что у ирландца могут быть повреждены внутренние органы.

Туриста из Ирландии избили и ограбили в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Однако есть и хорошие новости: нашлись люди, которые готовы за свои личные средства купить Барри билет обратно в Дублин. Кроме того, сестре Барри уже отправили письмо, где подробно сообщается о том, что с ним случилось.

Туриста из Ирландии избили и ограбили в Киеве

Ранее сообщалось, что подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили человека, снимая все это на телефон.

Кстати, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и потом выложили в интернет. После этого ребят нашли и совершили самосуд.

Напомним, недавно курьер службы доставки Glovo жестоко избил мужчину в одном из подземных переходов Киева.