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Побитий, брудний і змучений: іноземець трохи не помер від голоду в Києві

STYLERЖиття    14.07.2019 - 15:21
Побитий, брудний і змучений: іноземець трохи не помер від голоду в Києві
Колаж РБК-Україна

Туриста з Ірландії ледь врятували медики

У Києві 43-річний турист з Ірландії ледь не звів рахунки з життям. Чоловіка пограбували на залізничному вокзалі, після чого потерпілий був змушений просити допомоги у перехожих. Про неприємний інцидент повідомив Інформатор.

Більше місяця тому 43-річний житель Дубліна на ім'я Баррі Кеннеді приїхав в Київ в якості туриста. Пробувши у столиці тиждень, він планував поїхати в Одесу і купив квиток на поїзд, проте на Центральному залізничному вокзалі до нього підійшла жінка і вкрала всі особисті речі, включаючи телефон і квиток на літак.

Тоді чоловік звернувся до консульства Ірландії в Україні, однак у допомозі йому відмовили. Наступні три тижні Баррі Кеннеді доводилося виживати на незнайомих вулицях, не знаючи мови. За три тижні бродяжництва іноземця кілька разів сильно побили.

Ні поліція, ні лікарні не хотіли надавати допомогу чоловікові. Після стількох невдач чоловік мріяв лише про одне - напитися і померти.

Тільки 13 липня на постраждалого звернули увагу дві дівчини. Вони вислухали історію чоловіка, після чого негайно викликали поліцію і швидку допомогу. Лікарі підозрюють, що у ірландця можуть бути пошкоджені внутрішні органи.

 

Туриста з Ірландії побили і пограбували у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Проте є і хороші новини: знайшлися люди, які готові за свої особисті кошти купити Баррі квиток назад в Дублін. Крім того, сестрі Баррі вже відправили лист, де докладно повідомляється про те, що з ним сталося.

Туриста з Ірландії побили і пограбували у Києві

Раніше повідомлялося, що підозрюваних у жорстокому вбивстві 48-річного чоловіка у Дніпрі випустили з СІЗО під домашній арешт. Два хлопця 22 і 26 років побили і втопили людину, знімаючи все це на телефон.

До речі, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили бездомного, а саме напад зняли на відео і потім виклали в інтернет. Після цього хлопців знайшли і вчинили самосуд.

Нагадаємо, нещодавно кур'єр служби доставки Glovo жорстоко побив чоловіка в одному з підземних переходів Києва.

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