Избил профессионал: новые детали убийства 14-летнего школьника в Прилуках

Убийство Дениса Чаленко произошло 29 ноября 2019 года в Прилуках Черниговской области. Парня нашли на рельсах, и полиция изначально выдвинула версию несчастного случая. Но родители парня не верили в это. Сейчас стали известны первые результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщают "Факты".

Местная полиция настаивала на том, что парня сбил поезд, но родители увидели на своем сыне следы от побоев, которые также подтвердили врачи скорой помощи.

Позже выяснилось, что у Дениса подбиты оба глаза, надорвано ухо и пробит череп. В данный момент экспертиза показала, что у убитого парня под ногтями находится чужое ДНК. Это означает, что перед смертью он с кем-то дрался.

Адвокат семьи погибшего Владимир Билык рассказал, что сейчас проводится около 20 экспертиз, результаты которых возможно будут известны 3 декабря. Но самое главное, что после протестов общественности дело теперь расследуют не как несчастный случай, а как умышленное убийство.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (скрин видео: YouTube)

Билык рассказал, что они почти месяц добивались переквалификации этого дела. Он отметил, что сам видел результат жесткого избиения Дениса. По его словам, парня избил явно профессионал. Нападавшие знали куда надо бить, поскольку у парня были перебиты суставы. При этом у него были целы ребра, что было бы невозможно, если бы его сбил поезд.

Первую экспертизу проводили в Прилуках, и она показала, что смерть Дениса произошла в результате черепно-мозговой травмы. Но адвокат говорит, что она была сделана с нарушениями.

Если результаты проведенной в Киеве экспертизы покажутся необъективными, тогда будет проведена эксгумация и семья будет добиваться, чтобы повторная экспертиза прошла за рубежом.

Перед гибелью Денису приходили угрозы от одного парня, который писал, что расправится с ним. Но Денис не воспринимал все это в серьез и даже показал переписку отцу. Тогда он рассказал, что парня зовут Андрей, он на несколько лет старше его, и конфликт у них возник из-за девушки.

После убийства Дениса одна девушка сообщила отцу погибшего о том, что парня избивали четверо человек, среди которых был тот самый Андрей, который присылал угрозы. Позже это подтвердили и другие люди.