Убийство 14-летнего школьника в Прилуках: в деле новый поворот (видео)

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Убийство Дениса Чаленко подняло жителей Черниговской области на массовые протесты

Трагическая гибель 14-летнего школьника Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области шокировала общественность и привела к массовым протестам под местным отделением полиции. Близкие парня и активисты добились того, что теперь дело расследуют, как убийство, а не как несчастный случай.

Тело мальчика было направлено на независимую медицинскую экспертизу, которая обнаружила под ногтями мальчика чужую ДНК. А окончательное заключение обещают обнародовать уже 3 декабря.

Тем временем родители продолжают добиваться, чтобы местные правоохранители понесли ответственность за попытки "замять" дело. Родители Дениса требуют у ГБР взяться за их дело, чтобы наказать некомпетентных полицейских.

Виктор Чаленко приехал в Киев, чтобы узнать о продвижении дела. Отец школьника подал заявление еще 6 ноября, но в реестр его внесли только 21 ноября.

Речь идет о некомпетентности черниговской и прилуцкой полиции а также экспертов, которые вели себя грубо и поверхностно после гибели мальчика. В ДБР пока не называют ни конкретных имен, ни конкретных дат.

Родители готовы идти до конца, и даже согласны на эксгумацию тела сына.

Напомним, тело Дениса обнаружили вечером 29 октября на железнодорожных путях после того, как днем он ушел на тренировку и не вернулся. Полиция и медэксперт, осматривавший место происшествия, пришли к выводу, что парня сбил поезд. Но родители начали проводить собственное расследование и выявили много следов крови в округе.

Родные говорят, что Денису накануне угрожали. Они подозревают, что к гибели сына могут быть причастны четверо парней, двое из которых якобы являются детьми столичных чиновников, работающих в судебной системе.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)