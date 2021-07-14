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Как избежать теплового удара: самые действенные советы от опытного врача

Автор: Анна Шиканова

Тепловой удар – это состояние организма, которое появляется из-за сильного перегрева и сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются.

Тепловой удар можно получить без попадания прямых солнечных лучей, и опаснее всего такое состояние для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых людей и маленьких детей.

Как проявляется тепловой удар и как избежать этого состояния – читайте в нашем материале ниже.

Симптомы теплового удара:

  • Покраснение кожи тела
  • Одышка
  • Слабость
  • Тошнота, рвота
  • Головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации
  • Частый и слабый пульс
  • Кожа становится на ощупь горячая и сухая
  • Мышечные спазмы и боль
  • Учащенное дыхание
  • Потеря сознания
  • Нарушение сна или полное его отсутствие

Тепловой удар может привести к летальному исходу

Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста, но чаще всего терморегуляция при высоких температурах воздуха и повышенной влажности поражает людей преклонного возраста и маленьких детей. В первом случае – способность тела остывать снижается с возрастом, во втором – малыши еще не могут регулировать тепло в достаточном объеме, а сам организм – совсем маленький.

Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Как избежать теплового удара во время жары

Врач из США Габриэль Нил дал три действенных совета о том, как избежать теплового удара и держать организм во время жары в нормальном состоянии.

1. Водный баланс. В жару стоит увеличить потребление воды, исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь. Если врач ограничил количество жидкости из-за других проблем с организмом – будьте на связи, чтобы получить помощь немедленно.

2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов. При утренних и вечерних тренировках учитывайте, что организм будет больше использовать времени на восстановление, так как температура и влажность повышены.

3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Это может быть ванная или подсобное помещение, комната с кондиционером.

Обязательно!

  • Носите легкую и дышащую одежду
  • Избегайте прямых солнечных лучей
  • Обрызгайте себя водой и сядьте возле вентилятора
  • Примите прохладный душ или ванну
  • Положите холодный компресс на шею, голову или под мышку

Как оказать помощь при тепловом ударе

При первых признаках теплового удара, нужно вызвать врача. До его приезда – охладить организм любым доступным способом.

Если есть тошнота и слабость – нужно лечь на спину в прохладном месте. При рвоте – положить больного набок, чтобы он не захлебнулся.

НА лоб и затылок нужно положить холодные компрессы.

Обеспечьте приток свежего воздуха.

Обливайте тело водой с температурой +18 +20 градусов, можно принять прохладный душ или ванну. Погружать резко в холодную ванную больного нельзя.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.

А также рассказывали о том, как в жару спать правильно.

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жаратепловой удар