Как избежать теплового удара: самые действенные советы от опытного врача

Симптомы теплового удара:

Покраснение кожи тела

Одышка

Слабость

Тошнота, рвота

Головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации

Частый и слабый пульс

Кожа становится на ощупь горячая и сухая

Мышечные спазмы и боль

Учащенное дыхание

Потеря сознания

Нарушение сна или полное его отсутствие

Тепловой удар может привести к летальному исходу

Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста, но чаще всего терморегуляция при высоких температурах воздуха и повышенной влажности поражает людей преклонного возраста и маленьких детей. В первом случае – способность тела остывать снижается с возрастом, во втором – малыши еще не могут регулировать тепло в достаточном объеме, а сам организм – совсем маленький.

Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Как избежать теплового удара во время жары

Врач из США Габриэль Нил дал три действенных совета о том, как избежать теплового удара и держать организм во время жары в нормальном состоянии.

1. Водный баланс. В жару стоит увеличить потребление воды, исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь. Если врач ограничил количество жидкости из-за других проблем с организмом – будьте на связи, чтобы получить помощь немедленно.

2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов. При утренних и вечерних тренировках учитывайте, что организм будет больше использовать времени на восстановление, так как температура и влажность повышены.

3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Это может быть ванная или подсобное помещение, комната с кондиционером.

Обязательно!

Носите легкую и дышащую одежду

Избегайте прямых солнечных лучей

Обрызгайте себя водой и сядьте возле вентилятора

Примите прохладный душ или ванну

Положите холодный компресс на шею, голову или под мышку

Как оказать помощь при тепловом ударе

При первых признаках теплового удара, нужно вызвать врача. До его приезда – охладить организм любым доступным способом.

Если есть тошнота и слабость – нужно лечь на спину в прохладном месте. При рвоте – положить больного набок, чтобы он не захлебнулся.

НА лоб и затылок нужно положить холодные компрессы.

Обеспечьте приток свежего воздуха.

Обливайте тело водой с температурой +18 +20 градусов, можно принять прохладный душ или ванну. Погружать резко в холодную ванную больного нельзя.