Как избежать обезвоживания во время жары: в Минздраве дали ответ

Почему необходимо достаточно пить воду

Вода позволяет организму нормализировать течение множества процессов обмена веществ:

поддерживает нормальную температуру тела,

выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины и т.п.

При этом нормальный обмен веществ нарушается уже при потере телом 1% воды.

Сколько надо пить воды в день

Определенных цифр нет. Многое зависит от вашей физической активны в жару и от того, в каком климате вы живете. За основу берут расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса.

Во время жары, а также при физической активности следует брать 60 миллилитров на 1 килограмм.

Если же температура не высокая и вы не ведете сильную активность, то нормой будет 30 миллилитров на 1 килограмм.

В Минздраве советуют пить воду в течение всего дня, а не только когда уже ощущается жажда. Это связано с тем, что жажда - это сигнал, что вашему организму уже не хватает воды.

Лучше иметь с собой бутылку воды, которую в случае чего можно будет наполнить.

Слишком много воды

Рекомендуемая доза воды - не более 1,5 литра в час, в противном случае в вашей крови может упасть уровень соли. Подобное случается редко, но лучше такой объем воды растянуть во времени.

Эксперты также советуют не заменять воду сладкими напитками или алкоголем. Ведь это будет выводить из вашего организма не только воду, но и соли.

Поэтому если хочется как-то разнообразить вкус, лучше добавить в воду кусок лимона или апельсина. Также можно взять фруктовое или овощное смузи, но только без сахара.

Прием пищи очень важен

Ненужно голодать в жару. Благодаря нормальному приему пищи и достаточному количеству воды вы будете поддерживать водно-солевой баланс организма.

Когда достаточно воды

Если вы редко испытываете жажду и ваша моча прозрачная или светло-соломенного цвета, это означает, что воды в вашем организме достаточно.

Также помните, что воду необходимо пить во время и после тренировок, а также во время приема пищи.