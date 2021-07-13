Як уникнути зневоднення під час спеки: у МОЗ дали відповідь

Під час спеки дуже важливо не тільки уберегтися від теплового удару і охолоджувати організм, але і досить пити рідини. В іншому випадку може відбутися зневоднення організму.
Про це розповіло Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.
Вода дозволяє організму нормалізувати протягом багатьох процесів обміну речовин:
При цьому нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води.
Конкретних цифр немає. Багато що залежить від вашої фізичної активні в спеку і від того, в якому кліматі ви живете. За основу беруть розрахунок 30-60 мілілітрів на 1 кілограм ваги.
Під час спеки, а також при фізичній активності слід брати 60 мілілітрів на 1 кілограм.
Якщо ж температура не висока і ви не ведете сильну активність, то нормою буде 30 мілілітрів на 1 кілограм.
У МОЗ радять пити воду протягом усього дня, а не тільки коли вже відчувається спрага. Це пов'язано з тим, що жага - це сигнал, що вашому організму вже не вистачає води.
Краще мати з собою пляшку води, яку в разі чого можна буде наповнити.
Рекомендована доза води - не більше 1,5 літра на годину, в іншому випадку у вашій крові може впасти рівень солі. Подібне трапляється рідко, але краще такий обсяг води розтягнути в часі.
Експерти також радять не замінювати воду солодкими напоями або алкоголем. Адже це буде виводити з вашого організму не тільки воду, а й солі.
Тому якщо хочеться якось урізноманітнити смак, краще додати у воду шматок лимона або апельсина. Також можна взяти фруктове або овочеве смузі, але тільки без цукру.
Непотрібно голодувати в спеку. Завдяки нормальному прийому їжі і достатній кількості води ви будете підтримувати водно-сольовий баланс організму.
Якщо ви рідко відчуваєте спрагу і ваша сеча чиста або світло-солом'яного кольору, це означає, що води в вашому організмі достатньо.
Також пам'ятайте, що воду необхідно пити під час і після тренувань, а також під час прийому їжі.
Нагадаємо, експерти назвали продукти, які можуть спровокувати тепловий удар і їх категорично не можна їсти в спеку.
Раніше лікарі з'ясували, якими продуктами найпростіше отруїтися в спеку.