Як уникнути зневоднення під час спеки: у МОЗ дали відповідь

Чому необхідно досить пити воду

Вода дозволяє організму нормалізувати протягом багатьох процесів обміну речовин:

підтримує нормальну температуру тіла,

виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини і т.п.

При цьому нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води.

Скільки треба пити води в день

Конкретних цифр немає. Багато що залежить від вашої фізичної активні в спеку і від того, в якому кліматі ви живете. За основу беруть розрахунок 30-60 мілілітрів на 1 кілограм ваги.

Під час спеки, а також при фізичній активності слід брати 60 мілілітрів на 1 кілограм.

Якщо ж температура не висока і ви не ведете сильну активність, то нормою буде 30 мілілітрів на 1 кілограм.

У МОЗ радять пити воду протягом усього дня, а не тільки коли вже відчувається спрага. Це пов'язано з тим, що жага - це сигнал, що вашому організму вже не вистачає води.

Краще мати з собою пляшку води, яку в разі чого можна буде наповнити.

Занадто багато води

Рекомендована доза води - не більше 1,5 літра на годину, в іншому випадку у вашій крові може впасти рівень солі. Подібне трапляється рідко, але краще такий обсяг води розтягнути в часі.

Експерти також радять не замінювати воду солодкими напоями або алкоголем. Адже це буде виводити з вашого організму не тільки воду, а й солі.

Тому якщо хочеться якось урізноманітнити смак, краще додати у воду шматок лимона або апельсина. Також можна взяти фруктове або овочеве смузі, але тільки без цукру.

Прийом їжі дуже важливий

Непотрібно голодувати в спеку. Завдяки нормальному прийому їжі і достатній кількості води ви будете підтримувати водно-сольовий баланс організму.

Коли достатньо води

Якщо ви рідко відчуваєте спрагу і ваша сеча чиста або світло-солом'яного кольору, це означає, що води в вашому організмі достатньо.

Також пам'ятайте, що воду необхідно пити під час і після тренувань, а також під час прийому їжі.