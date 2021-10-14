Водителей "разводят" на штрафы за пьяную езду: как не попасться

В Украине участились случаи, когда абсолютно трезвым водителям выписывают штраф по статье о вождении в нетрезвом виде. Чаще всего в такие ситуации попадают водители, которые не очень хорошо знают процедуру проверки и законодательство.

Как не попасть в такую ситуацию и что нужно знать водителям, рассказали в издании " Твоя машина ".

Штраф за вождение в нетрезвом виде в Украине составляет 17 тысяч гривен, и водители могут лишиться права на вождение автомобиля сроком на 1 год.

Место проведения осмотра

Осмотр на наличие алкоголя в крови должен проводиться в медицинском учреждении или в специально оборудованном передвижном пункте (автомобиле). Такие машины принадлежат учреждениям здравоохранения и должны соответствовать требованиям Минздрава.

Кто может проводить осмотр

Проводить проверку водителя имеет право врач или фельдшер, которые прошли специальное обучение по соответствующей программе.

Как проходит осмотр

Врач должен проверить у водителя паспорт, личное удостоверение водителя и другие документы автомобилиста. Если документов нет, осмотр все равно имеют право провести. В акте в такой ситуации указывают внешние данные лица и ставят пометку, что данные записаны с его слов.

Лабораторные исследования проводят обязательно и берут образцы биологической среды. Набирать их должны в две емкости – для первичного исследования, а второе хранят 90 дней. Могут брать слюну, мочу, смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук. Если такие образцы взять невозможно, то берут для анализа кровь.

Осмотр в медицинском учреждении

Такой осмотр должен проводить врач, который использует не только лабораторные исследования, а еще и специальную измерительную технику с сертификатом соответствия и свидетельством о проверке. Водитель имеет право ознакомиться со всеми документами, которые качаются его проверки. При отсутствии документов осмотр проводить не имеют права.

Важно! Часто вместо анализа слюны, мочи, смывов или крови водителям предлагают пройти осмотр на алкотестере "драгер", но это является нарушением и такой осмотр будет недействительным.

Акт об осмотре

По результатам осмотра и исследований составляется акт медосмотра, и пишется вывод. Его содержание должны сообщить водителю в присутствии полиции. Акт составляется в единственном экземпляре и остается в медицинском учреждении. Вывод осмотра составляется в трех экземплярах: один – полиции, второй – водителю, третий – остается у врачей.

Все осмотры должны обязательно регистрироваться в соответствующих журналах.