Позбавтеся негайно! Ці речі в спальні заважають вам виспатися

Які речі в спальні не дають виспатись (фото: freepik)

Які речі у вашій спальні можуть перешкодити повноцінному сну і відновленню

Іноді причиною безсоння може стати не випита зайва чашка кави, стресовий робочий день або погане самопочуття. Можливо виспатися вам не дають просто зайві речі в спальні. Позбавтеся від них, і перевірте, чи зміниться якість вашого відпочинку.

Про зайві речі в спальні кожної людини пише delo.ua.

Домашні годованці

Навіть якщо ви дуже прив'язані до свого улюбленця, подбайте про те, щоб у нього було окреме спальне місце. Адже улюбленці можуть порушувати ваш сон, стрибаючи по ліжку, вимагаючи уваги або годівлі. Крім того, вони можуть стати причиною алергії.

Пристрої, що випромінюють світло

Постарайтеся, щоб у вашій кімнаті не було зайвих електронних пристроїв, миготливих екранів. Так, синє світло, що виходить від ваших пристроїв, може негативно вплинути на ваш сон.

Також відмовтеся від використання люмінесцентних або світлодіодних ламп. Адже світло може порушити ваші внутрішні годинники, які регулюють режим сну і пробудження.

Телевізор

Телевізор у спальні заважає не тільки вашому інтимному життю, але і повноцінному сну. Багато людей переконані, що під телевізор їм краще засипається, але це не так. Якщо ви дрімаєте під "синій екран", це означає тільки те, що ви втомилися і вам пора спати.

"Коли ви дивіться телепередачі, ваш мозок виділяє хімічні речовини, такі як норепінефрін і дофамін, вони стимулюють "центри неспання" у вашому мозку, тим самим ускладнюючи засипання", - кажуть фахівці.

Робота

Не беріть роботу в спальню. Коли ви опиняєтеся в ліжку, робота - останнє, чим повинні бути зайняті ваші думки. Експерти радять відключитися від зовнішнього світу за 30 хвилин до сну. Це допоможе повноцінно виспатися. Вимкніть гаджети, сховайте документи і всі інші речі, які заважають розслабитися.

Їжа

Деякі люди є любителями перекусів в ліжку. Але це не найкраща ідея. По-перше, в пізній час краще не їсти, по-друге, ви ризикуєте промучився з печією.

Алкоголь

Всупереч поширеній думці, алкоголь не найкраща ідея розслабитися перед сном. Якщо невелика доза спиртного може вам допомогти заснути, то при перевищенні норми ви ризикуєте забезпечити собі головні болі, кошмари, підвищене потовиділення і часту біганину в туалет.

Безлад

Безлад в спальні заважає заснути, оскільки створює ілюзію незавершеного завдання. Фахівці кажуть, що розкидані по спальні речі на підсвідомому рівні викликають тривогу і занепокоєння.

Висока температура в приміщенні

За даними фахівців зі сну, занадто висока температура в спальні негативно впливає на сон. Рекомендується підтримувати температуру повітря на рівні 16-19 градусів, щоб забезпечити природну терморегуляцію тіла. Це дуже важливо для природного переходу до глибоких стадій сну.

Будильники

Якщо ви прокидаєтеся по будильнику, ви щоранку влаштовуєте своєму організму стрес, адже коли дзвонить будильник, ви все ще спите. Фахівці рекомендують використовувати будильник тільки в якості запасного варіанту. Найкраще привчити себе лягати спати в певний час і навчитися природно прокидатися до того, як задзвонить будильник.

Незручна постіль

Для хорошого сну потрібен хороший матрац і постільна білизна. Віддайте перевагу натуральним тканинам світлих відтінків. Адже вибір аксесуарів для сну є важливим внеском у ваше здоров'я.

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