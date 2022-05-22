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Позбавляємося від плям на рушниках і скатертинах: кращі помічники на вашій кухні

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Неділя 22 травня 2022 18:47
Позбавляємося від плям на рушниках і скатертинах: кращі помічники на вашій кухні Фото: Ці домашні засоби допоможуть позбутися від плям на кухонних рушниках (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кухонні рушники відіпрати не так вже й просто. Жирні плями, плями від різних продуктів, овочів і фруктів - все це залишає сліди, з якими звичайні порошки не справляються. Наші бабусі в старовину такі рушники виварювали годинами, щоб позбутися від противних плям.

Але є і прості засоби, які впораються з цією проблемою. Чим прибрати сильні забруднення з кухонних рушників - читайте нижче.

Засіб для миття посуду

Врятувати кухонні рушники або скатертини від плям жиру, масла, соку копченостей допоможе звичайний засіб для миття посуду. Налийте на плями трохи засобу, втирайте в пляму і через 15 хвилин виперіть. Перед зануренням в пральну машину сполосніть, щоб не утворилося багато піни.

Господарське мило

Цей спосіб використовували наші мами та бабусі й позбутися за допомогою мила можна від будь-яких плям на всіх тканинах. Єдиний мінус - довго за часом і запах не найприємніший.

Розчиніть в киплячій воді шматок господарського мила (на 5 л води візьміть ¼ частина бруска). Занурте в розчин рушники та залиште на 30 хвилин на мінімальному вогні. Потім прополощіть. Можна після процедури випрати в машинці з додаванням кондиціонера для білизни, щоб позбутися неприємного запаху.

Ще один варіант з використанням прального мила. Беремо шматок мила, натираємо плями, а потім кладемо рушники в пакет і зав'язуємо на 6-8 годин. Потім стираємо в машинці або вручну.

Марганцівка

Ще один складний, але ефективний спосіб. Розчиніть господарське мило в окропі (на 5 л візьміть ¼ бруска), додайте в мильну воду кілька ложок марганцівки - поки вода не стане коричневого кольору.

Занурте туди рушники та залиште на 6-8 годин. Потім викручуйте і ретельно прополощіть, а після - виперіть в машинці або вручну.

Оцет + сода + перекис

Змочіть застарілі плями оцтом і дайте висохнути. Нанесіть зверху шар харчової соди. Зволожите плями перекисом водню і залиште на годину. Зверху накрийте поліетиленом. А потім виперіть у звичайному режимі в пральній машині.

Кухонна сіль

Розведіть 1 ст.ложку солі в 1 л води. Покладіть рушник на 1 годину в цей розчин, потім виперіть руками або в пральній машинці. Це засіб допоможе видалити плями від кави, помідорів і томатного соку, жиру.

Суха гірчиця

Розводимо суху гірчицю з водою до стану пасти. Наносимо цю пасту на плями та залишаємо на кілька годин, потім полощемо і стираємо - руками або в машинці.

Оцет

Розведіть 50 мл оцту на 5 л води. Замочіть в цій воді рушники на 6-8 годин. Потім виперіть їх з порошком в машинці або руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися від молі у квартирі без дорогих суперзасобів.

А також розповідали про те, який засіб потрібно додати у воду, щоб змити "хімію" з овочів і фруктів.

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