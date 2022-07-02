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Как избавиться от улиток в саду и огороде: действенные способы

Как избавиться от улиток (freepik)
Автор: Марина Настевич

Часто, особенно во влажную погоду или после дождя улитки начинают хозяйничать в вашем саду, они портят садовые растения, а то и вовсе уничтожают урожай, как ягоды земляники, которыми они любят лакомиться.

Но если следовать этим простым и действенным советам, вы сможете прогнать или поймать улиток в вашем саду и спасти растения, передает "Садовод".

Важно вовремя убирать сорняки, держать участок чистым и ухоженным, не должно быть мест, где постоянно царит влага, не практикуйте густых посадок растений.

Места скопления улиток можно посыпать сухой горчицей.

Вечерний полив сменить утренним.

Вечером можно разложить в саду или огороде различные предметы, например, влажные доски, мешки или бумагу, можно даже пользоваться капустными листами. Утром будет заметен результат - вы увидите улиток, пришедших туда на вечеринку. Поэтому соберите их и отнесите подальше от участка.

В специализированных садовых магазинах можно найти уже готовые ловушки-например Слизнеид, Улицид и тому подобное.

Хорошо, если в саду, огороде были замечены ежи или лягушки, не нужно их прогонять, слизни и улитки являются лакомством для таких гостей.

Можно использовать древесные опилки, улиткам неудобно передвигаться по ним, частички мульчи прилипают к тельцу, и слизняк становится неподвижным. Еще можно посыпать землю пеплом или песком.

Также можно высадить вокруг грядок "барьерные растения", улиткам не нравится их запах. К таковым относятся лук репчатый, лук-батун, лук слизун, чеснок, тимьян, кориандр, итальянская петрушка и розмарин.

Для того, чтобы прогнать надоедливых улиток, лучше использовать сразу 2-3 способа.

Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать в саду и огороде в июле.

А также мы писали о том, как правильно нужно поливать огород в сильную жару.

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