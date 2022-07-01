Спасете ваши растения и получите хороший урожай: что нужно сделать в июле на огороде

В середине лета наступает самый лучший период для заботы о своем огороде. Нужно провести работу над ошибками, успеть посадить то, что вырастет до осени и провести подготовку к следующему сезону.

Что обязательно нужно сделать в саду и огороде в июле, рассказали в " Улюблена ".

Подкормить кусты ягод

В июле начинают активно дозревать ягоды, поэтому садоводы стараются применить все возможное, чтобы получить большой и вкусный урожай. Стоит обратить внимание на подкормку кустов малины, смородины и крыжовника - это поможет улучшить и увеличить урожай ягод.

Установить регулярный полив

В середине лета дождей обычно немного, а это значит, что нужно позаботиться о достаточном количестве влаги. Если влаги в период созревания плодов будет не хватать, то урожая не будет.

На молодые кусты нужно два ведра воды, на взрослый куст - четыре ведра. Дереву или кустарнику, которые плодоносят - от 30 до 50 л. Молодому дереву - от 50 до 80 л. Взрослому дереву - от 120 до 150 л.

Поливайте деревья теплой водой и добавляйте подкормки, особое внимание уделите калию и кальцию.

Защитите плоды от птиц

Птицы очень любят лакомиться сладкими плодами на деревьях - вишня, черешня. А в июле появляются молодые поколения птиц, которые начинают атаковать деревья. Сделайте флажки из фольги, развесьте их на деревьях, и они будут отпугивать пернатых.

Соберите семена

В июле нужно собирать семена культур - для последующей высадки. Некоторые садоводы не проводят эту манипуляцию, а просто покупает каждый сезон готовые семена, новые. Но стоит собрать семена тех растений, которые дают хорошие плоды.

Прививание деревьев

Если вы хотите вырастить большой сад и получать хороший урожай, и при этом не вкладывать в него много денег, то стоит взять в руки специальный нож и заняться прививкой деревьев.

Если у вас нет опыта, то получите консультацию и узнайте нюансы, так как прививание зависит о сорта, типа и других важных параметров дерева.

Уделите внимание клубнике

После сборки урожая нужно обновить силы клубники и земляники. Нужно разрыхлить землю, чтобы корни хорошо развивались. Также удалите ненужные побеги и кусты. Не забывайте о своевременном и регулярном поливе.

Собирайте ягоды

Проверяйте ежедневно ягоды на ваших кустах, так как их нужно своевременно собирать. Старайтесь собирать ягоды до полного созревания, иначе есть риск потерять большую часть урожая. Ягоды привлекают вредителей, начинают гнить и может развиться грибок.

Обрезка деревьев

Удалите все больные ветки, которые успели вырасти. Это нужно делать обязательно, чтобы деревья успели набраться сил перед зимовкой.