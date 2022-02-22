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Как избавиться от тошноты в самолете: эксперты назвали действенные способы

Автор: Татьяна Самарук

Часто во время перелета самолетом детей или взрослых может стошнить. Поэтому бортпроводники поделились методами, которые помогут преодолеть это неприятное ощущение.

Об этом пишет Тһе Sun.

В частности, члены экипажа назвали способы, чтобы перестать чувствовать себя плохо на борту авиарейса. Как оказалось все благодаря специальным напиткам.

По словам специалистов, в чашку нужно налить колу и переливать ее из одной емкости в другую 10 раз.

Отмечается, что к десятому заходу должна выйти жидкость с наименьшим количеством газа. Поэтому, если человеку стало плохо, то нужно медленно выпить такую полу. После этого симптомы тошноты заметно уменьшатся.

Также другие специалисты рекомендуют сделать такую же процедуру с лимонадом.

Все потому, что цитрусовые помогают при воздушной болезни. Эксперты добавляют, что можно смазывать соком лимона или лайма горячую чашку и давать пассажиру понюхать. Это поможет преодолеть тошноту.

Как избавиться от тошноты в самолете (freepik)

К тому же в такой проблеме поможет имбирный чай, ведь вкус корня во время полета хорошо успокаивает желудок.

Кроме того, перед отъездом желательно хорошо выспаться и ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки. Тошнота может возникнуть, если вы голодны. Поэтому перед отъездом следует перекусить, но не наедаться. Продукты перед дорогой желательно употреблять легкие, натуральные, без химических добавок и консервантов.

Ранее мы сообщали, как в ближайшее время могут измениться правила путешествий.

Также мы писали, что стюардесса рассказала, как экипаж самолета обманывает пассажиров.

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Самолет