Як позбутися нудоти в літаку: експерти назвали дієві способи

Зокрема, члени екіпажу назвали способи, щоб перестати почуватися погано на борту авіарейсу. Як виявилось все завдяки спеціальним напоям.

За словами фахівців, у чашку потрібно налити колу і переливати її з однієї місткості в іншу 10 разів.

Зазначається, що до десятого заходу має вийти рідина з найменшою кількістю газу. Тому, якщо людині стало погано, то потрібно повільно випити таку полу. Після цього симптоми нудоти помітно зменшаться.

Також інші фахівці рекомендують зробити таку саму процедуру з лимонадом.

Все тому, що цитрусові допомагають при повітряній хворобі. Експерти додають, що можна змащувати соком лимона чи лайма гарячу чашку і давати пасажиру понюхати. Це допоможе подолати нудоту.

Як позбутися нудоти в літаку (freepik)

До того ж у такій проблемі допоможе імбирний чай, адже смак кореня під час польоту добре заспокоює шлунок.

Окрім того, перед від'їздом бажано добре виспатися і ні в якому разі не вживати алкогольні напої. Нудота може виникнути, якщо ви голодні. Тому перед від'їздом слід перекусити, але не наїдатися. Продукти перед дорогою бажано вживати легкі, натуральні, без хімічних добавок і консервантів.