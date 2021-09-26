Как избавиться от старого автомобиля правильно: что нужно знать

Транспортные средства порой превращаются в обычный лом. Так происходит после серьезных аварий, они устаревают и не подлежат эксплуатации и продаже и занимают место в вашем гараже. Однако даже такие автомобили остаются зарегистрированными за своим владельцем.
Как избавиться от такого хлама правильно – читайте в материале ниже.
В первую очередь, нужно снять транспортное средство с государственной регистрации. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД, и эта услуга называется "выбраковка автомобиля". Услуга для владельца транспортного средства бесплатная.
Для физических лиц: если нет номера или свидетельства о регистрации транспортного средства, придется писать объяснительную о том, куда они могли исчезнуть.
Для юридических лиц: понадобится акт служебного расследования, доверенность, копия решения собственника, приказ на назначение ответственного лица и акт на выбраковку.
Если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного знака были похищены, то нужно постановление органа внутренних дел об открытии или отказе в открытии уголовного производства.
Важно! После процедуры выбраковки транспортного средства восстановить регистрацию невозможно.
Напомним, ранее мы писали о том, почему автомобилистам перед отъездом нужно обязательно заглянуть под капот.
А также рассказывали о том, что украинцы теперь смогут растаможить авто через смартфон.