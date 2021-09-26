Як позбутися від старого автомобіля правильно: що потрібно знати

Транспортні засоби часом перетворюються у звичайний лом. Так відбувається після серйозних аварій, вони застарівають і не підлягають експлуатації та продажу і займають місце у вашому гаражі. Однак навіть такі автомобілі залишаються зареєстрованими за своїм власником.
Як позбутися від такого мотлоху правильно – читайте в матеріалі нижче.
В першу чергу, потрібно зняти транспортний засіб з державної реєстрації. Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС, і ця послуга називається "вибракування автомобіля". Послуга для власника транспортного засобу безкоштовна.
Для фізичних осіб: якщо немає номера або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, доведеться писати пояснювальну про те, куди вони могли зникнути.
Для юридичних осіб: знадобиться акт службового розслідування, довіреність, копія рішення власника, наказ на призначення відповідальної особи та акт на вибракування.
Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію транспортного знака були викрадені, то потрібна Постанова органу внутрішніх справ про відкриття або відмову у відкритті кримінального провадження.
Важливо! Після процедури вибракування транспортного засобу відновити реєстрацію неможливо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому автомобілістам перед від'їздом потрібно обов'язково заглянути під капот.
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