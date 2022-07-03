Как избавиться от сорняков на огороде: помогут бюджетные способы

Борьба с сорняками - распространенная проблема, которая знакома каждому огороднику. Опасность сорняков в том, что они конкурируют с культурными растениями за влагу и элементы питания.
Какие эффективные способы помогут избавиться от сорняков - читайте ниже.
Сорняки лишают полезные огородные культуры влаги и полезных компонентов. В некоторых случаях сорняки становятся источником болезней или вредителей.
Сейчас на рынке есть много различных гербицидов, которые обеспечивают эффективную борьбу с сорняками. Однако многие препараты способны навредить человеку или окружающей среде.
Лучше всего бороться с сорняками народными методами. Они принесут меньше вреда и помогут эффективно избавиться от проблемы. К лучшим методам относят применение соли и уксуса;
Также можно смешать уксус с солью. Эта смесь ускоряет уничтожение сорняков.
Нужно просто рассыпать соль на определенный участок и ждать, когда сорняки засохнут.
Таким средство не рекомендовано использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль прекрасно подойдет для уничтожения сорняков возле забора или на садовых дорожках.
Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, литр уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняк на участке.
Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.
Кроме того, приведенные ниже способы помогут быстро и без особых усилий уменьшить количество сорняка на участке:
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