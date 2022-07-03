Як позбутися бур’янів на городі: допоможуть бюджетні способи
Боротьба з бур'янами - поширена проблема, яка знайома кожному городнику. Небезпека бур'янів у тому, що вони конкурують з культурними рослинами за вологу та елементи живлення.
Які ефективні способи допоможуть позбутися бур'янів - читайте нижче.
Бур’яни позбавляють корисні городні культури вологи та корисних компонентів. У деяких випадках бур’яни стають джерелом хвороб або шкідників.
Зараз на ринку є багато різних гербіцидів, які забезпечують ефективну боротьбу з бур’янами. Однак багато препаратів здатні нашкодити людині або навколишньому середовищу.
Найкраще боротися з бур'янами народними методами. Вони принесуть менше шкоди та допоможуть ефективно позбавитися проблеми. До найкращих методів відносять застосування солі та оцту;
- Коли оцет потрапляє на листя, то він здатний випалити мембрани клітин, що призводить до поступового висихання;
- Оцет здатний зупинити фотосинтез, тому трава гине набагато швидше;
- Знищує як стебла, так і кореневу систему, що покращує ефективність боротьби;
Також можна змішати оцет із сіллю. Ця суміш прискорює в’янення бур’янів.
Сіль бореться з бур'янами
Потрібно просто розсипати сіль на певну ділянку та чекати, коли бур’яни засохнуть.
Таким засіб не рекомендовано використовувати на грядках. Після дощу вона залишиться в ґрунті і здатна завдати шкоди не тільки бур’янам, а й іншим рослинам на ділянці. Сіль чудово підійде для знищення бур'янів біля паркану або на садових доріжках.
Гербіцидне мило
Щоб зробити такий розчин, потрібно взяти 150 г солі, літр оцту і великий шприц рідкого мила. Ці компоненти потрібно розмішати та обприскати бур’ян на ділянці.
Мило у складі забезпечує краще прилипання розчину до листя, що підвищує ефективність боротьби з небажаною рослинністю на дачній ділянці.
Окрім того, наведені нижче способи допоможуть швидко і без особливих зусиль зменшити кількість бур'яну на ділянці:
- висмикуйте бур'яни руками, а не сапкою або мотикою;
- використовуйте крапельний полив замість шланга і розпилювача;
- не удобрюйте грунт гноєм, адже в ньому багато насіння бур'янів;
- копайте грядки вилами;
- використовуйте мульчу в міжрядді - шар мінімум 5 см.
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