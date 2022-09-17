Как избавиться от пятен суперклея на одежде и обуви: простые и быстрые способы

В частности, часто одно неаккуратное движение при работе с суперклеем может привести к тому, что излюбленный элемент гардероба кажется безнадежно испорченным.

Главное в этом вопросе - быстро действовать.

Пока метка от клея свежая, нужно постирать одежду в горячей воде. Отметим, что сделать это можно как вручную, так и воспользовавшись стиральной машиной.

После этого шага можно попытаться удалить пятно механическим путем. Далее уложите изделие на ровную горизонтальную поверхность и попытайтесь удалить большие куски клея ножом, скребком или ложкой.

Следующее нужно протереть место, на которое попал клей ватным диском или лоскутом ткани, смоченным в ацетоне (средство для снятия лака)

Перед этим рекомендуется проверить реакцию ткани на средство на незаметном участке.

Также избавиться от суперклея можно с помощью столового уксуса. Способ подходит для выведения пятен даже из деликатных тканей. Чтобы использовать такой способ, нужно:

Развести 1 ст. л. столового уксуса в 1 стакане теплой воды;

Замочить вещь на 40-50 минут;

Выстирать одежду привычным способом.

Кроме того, если капля клея оказалась на ботинках, нужно погрузить ватный диск в жидкость для снятия лака или димексида и протереть пятно.