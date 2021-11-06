Как избавиться от ожирения: ученые изобрели способ лечения

Как лечить ожирение

По словам экспертов, человеческий мозг имеет четыре гена, которые могут вызвать как увеличение веса, так и уменьшения.

В частности, они считают, что дрозофилы и люди имеют один и тот же сигнальный "путь бегемота" и имеют 75% их генетического состава. Поэтому исследование плодовых мушек в Кембриджском университете показало, что включение этого сигнала в плодовых мушек может привести к потере веса насекомых.

Кроме того, исследователи заявили, что включение набора из четырех генов может помочь замедлить увеличение веса.

Как рассказал доктор Андреа Бранд, нейробиолог из Кембриджского университета рассказал, что отключение сигнала "бегемота" в мозгу животных, которые страдают ожирением, дает надежду на будущее лечение.

Как известно, причинами ожирения являются переедание, нерегулярное питание, преобладание в рационе продуктов с избытком жиров и быстрых углеводов. Если пациент ведет сидячий образ жизни, не уделяет достаточно времени физической активности, то признаки ожирения не заставят себя ждать. Также ожирение может быть вызвано, и генетической предрасположенностью и большую роль играет нарушение питания и низкая физическая активность.