Як позбутися ожиріння: вчені винайшли спосіб лікування

Як лікувати ожиріння

За словами експертів, людський мозок має чотири гени, які можуть викликати як збільшення ваги, так і зменшення.

Зокрема, вони вважають, що дрозофіли й люди мають один і той же сигнальний "шлях бегемота" і мають 75% їх генетичного складу. Тому дослідження на плодових мушках в Кембридзькому університеті показало, що увімкнення цього сигналу у плодових мушок може призвести до втрати ваги комах.

Окрім того, дослідники заявили, що увімкнення набору з чотирьох генів може допомогти уповільнити збільшення ваги.

Як розповів доктор Андреа Бранд, нейробіолог з Кембридзького університету розповів, що вимкнення сигналу "бегемота" в мозку тварин, які страждають ожирінням, дає надію на майбутнє лікування.

Як відомо, причинами ожиріння є переїдання, нерегулярне харчування, переважання в раціоні продуктів з надлишком жирів і швидких вуглеводів. Якщо пацієнт веде сидячий спосіб життя, не приділяє достатньо часу фізичній активності, то ознаки ожиріння не змусять себе чекати. Також ожиріння може бути викликане і генетичною схильністю та велику роль відіграє порушення харчування і низька фізична активність.