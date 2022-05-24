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Как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях: эти методы помогут

Как избавиться от неприятного запаха в обуви (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Запах из обуви - явление довольно неприятное, которое приносит много дискомфорта человеку. Сталкиваются с подобной проблемой практически все.

Действенным методом, который поможет решить эту проблему, поделилась австралийская блогер Каролина Макколи в TikTok.

В частности, этот простой способ поможет устранить неприятный запах из обуви. Для этого вам понадобятся лишь старые капроновые носки и немного обычной пищевой соды.

Нужно взять 2 капроновые носки, которые уже не используются и насыпать в каждую пищевую соду. Затем завязать носки и поместить их внутрь обуви.

По словам блогера, за несколько часов неприятный запах исчезнет.

Ролик блогера с таким лайфхаком стал популярным в сети.

Еще один метод поможет избавиться от запаха за пять минут. Для этого нужны перекись водорода и уксус. Ватой, смоченной уксусом или перекисью водорода, протереть обувь внутри. Постарайтесь не налить слишком много жидкости, чтобы обувь не пришлось сушить.

Отметим, что еще одной проблемой является плесень в обуви. С такой проблемой бороться можно, но сложно.

Сначала нужно помыть обувь мыльным раствором и для дезинфекции протереть раствором хлора. После этого взять в равных частях нашатырный спирт и уксус и этим раствором тщательно протереть обувь внутри и снаружи. Обувь нужно высушить.

Также, если обувь не кожаная, то можно ее постирать в машинке использовав для этого нужный режим стирки.

Ранее мы сообщали, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине.

Также мы писали, что этот простой способ предотвратит выцветание одежды при стирке.

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