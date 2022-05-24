Як позбутися неприємного запаху у взутті в домашніх умовах: ці методи допоможуть

Зокрема, цей простий спосіб допоможе усунути неприємний запах із взуття. Для цього вам знадобляться лише старі капронові шкарпетки й трохи звичайної харчової соди.

Потрібно взяти 2 капронові шкарпетки, які уже не використовуються і насипати у кожну харчову соду. Потім зав'язати шкарпетки й помістити їх всередину взуття.

За словами блогерки, за кілька годин неприємний запах зникне.

Ролик блогерки з таким лайфхаком став популярним у мережі.

Ще один метод допоможе позбутися запаху за п'ять хвилин. Єля цього потрібні перекис водню та оцет. Ватою, змоченою оцтом чи перекисом водню, протерти взуття всередині. Постарайтесь не налити занадто багато рідини, щоб взуття не довелося сушити.

Зазначимо, що ще однією проблемою є цвіль у взутті. З такою проблемою боротися можна, але складно.

Спочатку потрібно помити взуття мильним розчином та для дезінфекції протерти розчином хлору. Після цього взяти у рівних частинах нашатирний спирт та оцет та цим розчином ретельно протерти взуття всередині та ззовні. Взуття потрібно висушити.

Також, якщо взуття не шкіряне, то можна його випрати в машинці використавши для цього потрібний режим прання.