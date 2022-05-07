Как избавиться от мошек на кухне: самые простые способы

Откуда берутся мошки

Яйца мошек могут находиться на поверхности свежих овощей и фруктов. Попадают они в квартиру с улицы, через мусоропровод или вентиляцию.

Также мошки могут быть в вазонах с комнатными цветами, которые часто и сильно поливают. А еще – на мокры тряпках и губках на кухне.

Как избавиться от мошек в доме

На кухне нужно сделать генеральную уборку: помыть плиту, хорошо протереть боковые стенки и духовку, почистить труднодоступные места, прочистить слив раковины. Пол на кухне стоит помыть со специальным средством.

Все тряпки для мытья пола, поверхностей, губки для посуды – заменить на новые.

Все старые или испорченные фрукты и овощи нужно утилизировать, а свежие – тщательно мыть под проточной водой и по возможности обрабатывать кипятком.

Уделите внимание комнатным растениям. Возможно, в некоторых горшках нужно будет сменить землю. А также стоит ограничить полив горшков – мошки любят влажную среду и грязь.

Проверьте полки и шкафы с крупами, все поверхности – протереть мыльным раствором с уксусом.

Все эти способы могут помочь решить проблему, но полностью избавиться от мушек будет немного сложнее. Если у вас нет возможности выехать из квартиры на некоторое время и обработать помещение инсектицидами, то помогут домашние средства.

Как вывести мошек с помощью домашних средств

Яблочный уксус

В банку 0,5 л налейте воду. Добавьте 1 ст. ложку натурального яблочного уксуса, налейте пару капель шампуня, жидкости для мытья посуды или густого мыльного раствора. Поставьте емкость там, где мошек больше всего – они сами слетятся в банку, и мыльная вода создаст пленку на их крылышках. Жидкость вместе с мушками потом нужно просто вылить.

Приманка

Возьмите одноразовый стакан или небольшую бутылочку с широким горлом. На дно положите что-то сладкое (кусочек фрукта, конфету). Потом накройте емкость пищевой пленкой и сделайте небольшие отверстия – чтобы мошки могли попадать внутрь. Оставьте стакан на пару часов, а потом вместе с мошками выбрасывайте.

Липкая лента

Она действует для мошек точно также, как и для мух. Просто подвесьте в помещение и соберите на нее всех насекомых. Такую ленту нужно регулярно менять.

Специи

Мошки очень чувствительны к резким запахам: гвоздике, базилику, полыни, ромашке, розмарину, мяте, лаванде. Насыпьте их на небольшие тарелки или по всей квартире – это отпугнет мошек.

Также можно поступить с кусочками чеснока – мошек отпугнет запах от долек чеснока в разных местах кухни. Еще они не любят запахи эфирных масел.