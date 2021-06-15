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Избавит от кашля и улучшит настроение: назван самый полезный горячий напиток

Автор: Анна Шиканова

Медики назвали самый полезный горячий напиток, который богат витаминами, улучшает настроение и избавляет от кашля. Им можно заменить привычную чашку чая или кофе, а также – удовлетворить потребность в шоколаде.

Какой горячий напиток самый полезный, рассказали специалисты в материале Changeua.

По словам специалистов, самый полезный горячий напиток – это какао. В нем полно витамина В, жиры, органические кислоты. Злоупотреблять им не стоит, так как он довольно калорийный, но для здоровья он очень полезен.

Польза какао

С древних времен напиток из какао-порошка использовали в медицине. Им лечили заболевания груди, расстройства желудка. Во Франции какао использовали даже для лечения депрессии и плохого настроения.

В какао много антиоксидантов и по некоторым исследованиям, их даже больше, чем в зеленом чае. Антиоксиданты способны оказывать положительный эффект в профилактике развития многих опасных заболеваний.

Какао помогает улучшить кровоток, избежать застоя крови и образования бляшек на стенках сосудов. При регулярном употреблении какао сердечно-сосудистая система будет работать гораздо лучше.

Какао полезен для мужчин

В этом напитке содержатся флаванолы, которые повышают доступ кислорода в мозг человека. Это благоприятно сказывается на когнитивных способностях и повышает умственные способности у мужчин.

Какао улучшает настроение

Впервые в качестве антидепрессанта какао начали использовать во Франции. Справиться с затяжной депрессией напиток не сможет, но вот поднять настроение после тяжелого дня или рано утром – запросто. В этом напитке содержатся вещества, которые способствуют выработке серотонина – гормона радости.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые удивили заявлением о полезности пива.

А также рассказывали о том, что врач поделился секретами долголетия, которые действительно работают.

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