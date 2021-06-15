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Позбавить від кашлю і поліпшить настрій: названий найкорисніший гарячий напій

Автор: Анна Шиканова

Медики назвали найкорисніший гарячий напій, який багатий на вітаміни, покращує настрій і позбавляє від кашлю. Їм можна замінити звичну чашку чаю або кави, а також – задовольнити потребу в шоколаді.

Який гарячий напій найкорисніший, розповіли фахівці в матеріалі Changeua.

За словами фахівців, найкорисніший гарячий напій - це какао. У ньому повно вітаміну В, жири, органічні кислоти. Зловживати ним не варто, оскільки він досить калорійний, але для здоров'я він дуже корисний.

Користь какао

З давніх часів напій з какао-порошку використовували в медицині. Їм лікували захворювання грудей, розлади шлунка. У Франції какао використовували навіть для лікування депресії та поганого настрою.

У какао багато антиоксидантів і за деякими дослідженнями, їх навіть більше, ніж в зеленому чаї. Антиоксиданти здатні надавати позитивний ефект в профілактиці розвитку багатьох небезпечних захворювань.

Какао допомагає поліпшити кровотік, уникнути застою крові та утворення бляшок на стінках судин. При регулярному вживанні какао серцево-судинна система буде працювати набагато краще.

Какао корисний для чоловіків

У цьому напої містяться флавоноїди, які підвищують доступ кисню в мозок людини. Це сприятливо позначається на когнітивних здібностях і підвищує розумові здібності у чоловіків.

Какао покращує настрій

Вперше в якості антидепресанту какао почали використовувати у Франції. Справитися із затяжною депресією напій не зможе, але ось підняти настрій після важкого дня або рано вранці – запросто. У цьому напої містяться речовини, які сприяють виробленню серотоніну – гормону радості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені здивували заявою про корисність пива.

А також розповідали про те, що лікар поділився секретами довголіття, які дійсно працюють.

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