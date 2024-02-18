С собственными героями и сюжетом. Как с помощью ИИ сгенерировать свою сказку
Украинцы могут генерировать собственные сказки с помощью искусственного интеллекта. Для этого отечественные разработки создали специальный ресурс.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сервис Kazka.fun.
Как создать свою сказку
Сервис бесплатный, но для того чтобы на нем создать свою сказку, нужно зарегистрироваться. После этого можно генерировать до 5 сказок в день.
Разработчики идеи подчеркнули, что главной целью этого ресурса было предоставление возможности родителям обеспечить детей сказкой при любых обстоятельствах.
"Это не просто проект. Это наш вклад в будущее нашей страны. Мы верим, что каждый ребенок имеет право на доступ к замечательным сказкам на украинском языке, которые не только развлекают, но и вдохновляют. Мы делаем все возможное, чтобы эти сказки были доступны и бесплатные для детей где угодно в мире, даже для тех, кто вынужден жить на временно оккупированной территории, или кому пришлось покинуть страну", - говорят разработчики.
Они добавляют, что хотят развивать фантазию и креативность детей и популяризировать украинский язык с помощью сказок.
Как создать собственную сказку:
- зайдите на ресурс Kazka.fun
- нажмите кнопку "Создать Сказку"
- выберите тему и придумайте героя, сюжет
- нажмите "Создать" и уже через минутку читайте свою сказку
Чтобы создать сказку, нужно заполнить эти поля (скриншот)
Сервис генерирует до 5 бесплатных сказок в день. А также в свободном доступе есть сказки других пользователей.
При создании сказки система предлагает ряд тематик: о казаках, пиратах, принцессах, колдунах, монстрах, супергероях, космических приключениях и т. д. Сюжет можно предлагать свой, если у вас есть идеи, или ИИ сам создаст его. Также можно менять картинку к сказке, если считаете ее более уместной, чем та, что предлагает система.
Сгенерированная сказка остается в вашем профиле, ее могут перечитывать другие пользователи и оставлять свои лайки.
Отметим также, что ИИ генерирует сказки с максимально простым синтаксисом и лексикой, поэтому они легко читаются и воспринимаются детьми.
Сервис также предлагает список популярных сказок (скриншот)
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