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С собственными героями и сюжетом. Как с помощью ИИ сгенерировать свою сказку

Воскресенье 18 февраля 2024 08:00
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С собственными героями и сюжетом. Как с помощью ИИ сгенерировать свою сказку Как создать свою сказку с помощью ИИ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут генерировать собственные сказки с помощью искусственного интеллекта. Для этого отечественные разработки создали специальный ресурс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сервис Kazka.fun.

Как создать свою сказку

Сервис бесплатный, но для того чтобы на нем создать свою сказку, нужно зарегистрироваться. После этого можно генерировать до 5 сказок в день.

Разработчики идеи подчеркнули, что главной целью этого ресурса было предоставление возможности родителям обеспечить детей сказкой при любых обстоятельствах.

"Это не просто проект. Это наш вклад в будущее нашей страны. Мы верим, что каждый ребенок имеет право на доступ к замечательным сказкам на украинском языке, которые не только развлекают, но и вдохновляют. Мы делаем все возможное, чтобы эти сказки были доступны и бесплатные для детей где угодно в мире, даже для тех, кто вынужден жить на временно оккупированной территории, или кому пришлось покинуть страну", - говорят разработчики.

Они добавляют, что хотят развивать фантазию и креативность детей и популяризировать украинский язык с помощью сказок.

Как создать собственную сказку:

  • зайдите на ресурс Kazka.fun
  • нажмите кнопку "Создать Сказку"
  • выберите тему и придумайте героя, сюжет
  • нажмите "Создать" и уже через минутку читайте свою сказку

С собственными героями и сюжетом. Как с помощью ИИ сгенерировать свою сказкуЧтобы создать сказку, нужно заполнить эти поля (скриншот)

Сервис генерирует до 5 бесплатных сказок в день. А также в свободном доступе есть сказки других пользователей.

При создании сказки система предлагает ряд тематик: о казаках, пиратах, принцессах, колдунах, монстрах, супергероях, космических приключениях и т. д. Сюжет можно предлагать свой, если у вас есть идеи, или ИИ сам создаст его. Также можно менять картинку к сказке, если считаете ее более уместной, чем та, что предлагает система.

Сгенерированная сказка остается в вашем профиле, ее могут перечитывать другие пользователи и оставлять свои лайки.

Отметим также, что ИИ генерирует сказки с максимально простым синтаксисом и лексикой, поэтому они легко читаются и воспринимаются детьми.

С собственными героями и сюжетом. Как с помощью ИИ сгенерировать свою сказкуСервис также предлагает список популярных сказок (скриншот)

Ранее мы делились списком из 20 классных YouTube-каналов с мультиками на украинском языке.

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