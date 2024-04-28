ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паски

Неділя 28 квітня 2024 08:03
UA EN RU
Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паски Як приготувати шоколадну паску (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Світлана Фус

Урізноманітнити ваш великодній стіл допоможе шоколадна заварна паска. Її готують на основі кисломолочного сиру й присмачують цедрою та ваніллю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Шоколадна заварна паска

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний 5% - 500 г
  • яйця - 3 шт
  • тростинний цукор - 20 г
  • вершки 15% - 100 мл
  • молоко 2,5% - 100 мл
  • мелені горіхи - на свій смак
  • какао-порошок - 2 - 2,5 ст. л.
  • апельсинова цедра - 4 ст. л.
  • ваніль - за смаком

Як приготувати

Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Заздалегідь вистеліть марлею форму для паски. Сир розітріть.

Яйця збийте з цукром, але не сильно, додайте ваніль, вершки й молоко. Все перемішайте.

Отриману суміш варіть на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба.

Зніміть з вогню суміш, додайте половину какао-порошку і розмішайте. Змішайте сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додайте апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.

Отриману масу викладіть у форму для паски, поставте під гніт та помістіть у холодильник на 12 годин. Готову паску прикрасіть за бажанням.

Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паскиШоколадна паска урізноманітнить ваш святковий стіл (скриншот)

Раніше ми писали про те, як приготувати мереживні паски-крафіни.

Читайте також про те, як приготувати "ліниву" паску без дріжджів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Поради дієтолога Паски
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні