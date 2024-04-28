Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паски
Урізноманітнити ваш великодній стіл допоможе шоколадна заварна паска. Її готують на основі кисломолочного сиру й присмачують цедрою та ваніллю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
Шоколадна заварна паска
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 5% - 500 г
- яйця - 3 шт
- тростинний цукор - 20 г
- вершки 15% - 100 мл
- молоко 2,5% - 100 мл
- мелені горіхи - на свій смак
- какао-порошок - 2 - 2,5 ст. л.
- апельсинова цедра - 4 ст. л.
- ваніль - за смаком
Як приготувати
Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Заздалегідь вистеліть марлею форму для паски. Сир розітріть.
Яйця збийте з цукром, але не сильно, додайте ваніль, вершки й молоко. Все перемішайте.
Отриману суміш варіть на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба.
Зніміть з вогню суміш, додайте половину какао-порошку і розмішайте. Змішайте сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додайте апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
Отриману масу викладіть у форму для паски, поставте під гніт та помістіть у холодильник на 12 годин. Готову паску прикрасіть за бажанням.
Шоколадна паска урізноманітнить ваш святковий стіл (скриншот)
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