ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паски

Воскресенье 28 апреля 2024 08:03
UA EN RU
С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паски Как приготовить шоколадную паску (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Разнообразить ваш пасхальный стол поможет шоколадная заварная паска. Ее готовят на основе кисломолочного сыра с добавлением цедры и ванили.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Шоколадная заварная паска

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% - 500 г
  • яйца - 3 шт
  • тростниковый сахар - 20 г
  • сливки 15% - 100 мл
  • молоко 2,5% - 100 мл
  • молотые орехи - по своему вкусу
  • какао-порошок - 2-2,5 ст. л.
  • апельсиновая цедра - 4 ст. л.
  • ваниль - по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Заранее выстелите марлей форму для паски. Сыр разотрите.

Яйца взбейте с сахаром, но не сильно, добавьте ваниль, сливки и молоко. Все перемешайте.

Получившуюся смесь варите на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. До кипения доводить не нужно.

Снимите с огня смесь, добавьте половину какао-порошка и размешайте. Смешайте творог с яично-сливочной массой до однородности, добавьте апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка орехи.

Получившуюся массу выложите в форму для паски, поставьте под груз и поместите в холодильник на 12 часов. Готовую паску украсьте по желанию.

С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паскиШоколадная паска разнообразит ваш праздничный стол (скриншот)

Раньше мы писали о том, как приготовить кружевные паски-крафины.

Читайте также о том, как приготовить "ленивую" паску без дрожжей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Советы диетолога Паски
NEWS
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае