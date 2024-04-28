С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паски
Разнообразить ваш пасхальный стол поможет шоколадная заварная паска. Ее готовят на основе кисломолочного сыра с добавлением цедры и ванили.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.
Шоколадная заварная паска
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 5% - 500 г
- яйца - 3 шт
- тростниковый сахар - 20 г
- сливки 15% - 100 мл
- молоко 2,5% - 100 мл
- молотые орехи - по своему вкусу
- какао-порошок - 2-2,5 ст. л.
- апельсиновая цедра - 4 ст. л.
- ваниль - по вкусу
Как приготовить
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Заранее выстелите марлей форму для паски. Сыр разотрите.
Яйца взбейте с сахаром, но не сильно, добавьте ваниль, сливки и молоко. Все перемешайте.
Получившуюся смесь варите на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. До кипения доводить не нужно.
Снимите с огня смесь, добавьте половину какао-порошка и размешайте. Смешайте творог с яично-сливочной массой до однородности, добавьте апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка орехи.
Получившуюся массу выложите в форму для паски, поставьте под груз и поместите в холодильник на 12 часов. Готовую паску украсьте по желанию.
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