С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паски

Разнообразить ваш пасхальный стол поможет шоколадная заварная паска. Ее готовят на основе кисломолочного сыра с добавлением цедры и ванили.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

Шоколадная заварная паска

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5% - 500 г

яйца - 3 шт

тростниковый сахар - 20 г

сливки 15% - 100 мл

молоко 2,5% - 100 мл

молотые орехи - по своему вкусу

какао-порошок - 2-2,5 ст. л.

апельсиновая цедра - 4 ст. л.

ваниль - по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Заранее выстелите марлей форму для паски. Сыр разотрите.

Яйца взбейте с сахаром, но не сильно, добавьте ваниль, сливки и молоко. Все перемешайте.

Получившуюся смесь варите на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. До кипения доводить не нужно.

Снимите с огня смесь, добавьте половину какао-порошка и размешайте. Смешайте творог с яично-сливочной массой до однородности, добавьте апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка орехи.

Получившуюся массу выложите в форму для паски, поставьте под груз и поместите в холодильник на 12 часов. Готовую паску украсьте по желанию.

Шоколадная паска разнообразит ваш праздничный стол (скриншот)