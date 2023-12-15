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С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото)

Львов, Пятница 15 декабря 2023 14:52
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С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото) Как будет выглядеть новая многоэтажка (визуализация с заседания градсовета)
Автор: Василина Копытко

Во львовском микрорайоне Сыхове планируют построить многоквартирный жилой дом с озелененной крышей, подземным паркингом и встроенными помещениями общественного назначения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания "Твоє місто".

Как будет выглядеть новая многоэтажка

Новый жилой дом на 15 этажей планируют построить на Сыхове, на ул. Бузкова, 2. Соответствующий проект был рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете Львова 12 декабря.

Этот участок имеет удобную транспортную доступность, поэтому хорошо подходит для возведения жилья. Сначала там предлагали построить П-образную жилую застройку, но затем предложили меньший контур, но с большим количеством этажей.

На этом месте планируют построить дом из трех секций. Самая высокая будет иметь 15 этажей, остальные - 7 и 4.

Площадь участка составляет 0,4054 га, застройка будет занимать треть. По предварительному проекту дом будет иметь 113 квартир, а в двухуровневый подземный паркинг будет обустроен 102 паркоместами.

С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото)С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото)С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото)Так будет выглядеть новый жилой дом (визуализация с заседания градсовета)

Архитекторы предлагают озеленить фасады и пешеходный мостик, который даст доступ к озелененной кровле крыши семиэтажной секции.

Помещения на первом этаже будут использоваться для коммерческих целей. Там будет предусмотрена возможность обустроить дошкольное учебное заведение, ведь ближайшее государственный садик расположен на улице Днестровской. Однако рядом есть частный детский сад, а также школа №73.

С озелененной крышей и фасадом. Смотрите, какую современную многоэтажку построят во Львове (фото)Вот так будет выглядеть новый жилой дом (визуализация с заседания градсовета)

Раньше мы писали о том, как будет выглядеть одна из центральных площадей Львова после реконструкции.

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