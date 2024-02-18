Із дитячим куточком і зоною відпочинку. У Львові відремонтували 70-річне укриття (фото і відео)

У Львові відновили укриття, якому понад 70 років. Там провели сучасні комунікації та встановили спеціальну систему автоматичного відкриття дверей. Укриття може вмістити до 110 людей. На ремонт витратили 3,3 мільйона гривень із міського бюджету.

Як зараз виглядає укриття

Укриття відновили на вулиці Олени Теліги, що у Личаківському районі. Ремонтні роботи розпочали в листопаді торік. У приміщенні замінили всі комунікації - водопостачання і каналізування, зробили освітлення, встановили акумуляторні лампи, опалення та повністю нову вентиляцію й витяжку, яка очищує повітря і підігріває його. Ремонт провели за гроші міськради.

"Це укриття є хорошим прикладом, як має виглядати класичне укриття. Вклали міські кошти, навели порядок, і діти, які тут поруч навчаються, можуть приходити. Тут атмосфера достатньо приємна, є запас води, є туалет і все необхідне. Також є ідея, щоб тут були шахи для дітей", - зазначив заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Так виглядає укриття після ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

"Фактично, більшість робіт у цьому укритті робилися заново. Ми залишили тільки ті стіни, які були, а підлогу, всі комунікації, все, що тут є, - робилося як на новому об’єкті будівництва", - розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль.

В укритті відремонтували входи-виходи, встановили систему автоматичного відкриття дверей під час тривоги.

Також встановили додаткову систему оповіщення та датчики диму, щоб запобігати поширенню пожежі і вчасно евакуювати людей. А ще в укритті зробили запаси бутельованої води.

Так виглядає укриття після ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

У приміщенні облаштували дитячий куточок, де можна погратися та цікаво і з користю провести час. А для дорослих обладнали окремі функціональні зони та місця відпочинку, провели інтернет, Wi-Fi.

Ремонт цього укриття міськраді обійшовся в 3,3 млн грн.

Ось так виглядало укриття до ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

Додамо, що це вже третє захисне приміщення, яке відремонтували у Львові в межах програми. Раніше такі укриття відновили в Галицькому районі, тоді - у Франківському, і тепер - у Личаківському районі. Далі планують взятися за укриття на вулиці Каліча Гора, Солодовій і на проспекті Шевченка.