С детским уголком и зоной отдыха. Во Львове отремонтировали 70-летнее укрытие (фото и видео)

Во Львове возобновили укрытие, которому более 70 лет. Там провели современные коммуникации и установили специальную систему автоматического открывания дверей. Укрытие может вместить до 110 человек. На ремонт потратили 3,3 миллиона гривен из городского бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Как сейчас выглядит укрытие

Укрытие было восстановлено на улице Елены Телиги, что в Лычаковском районе. Ремонтные работы начались в ноябре прошлого года. В помещении заменили все коммуникации - водоснабжение и канализацию, сделали освещение, установили аккумуляторные лампы, отопление и полностью новую вентиляцию и вытяжку, которая очищает воздух и подогревает его. Ремонт провели за деньги горсовета.

"Это укрытие является хорошим примером, как должно выглядеть классическое укрытие. Вложили городские средства, навели порядок, и дети, которые здесь рядом учатся, могут приходить. Здесь атмосфера достаточно приятная, есть запас воды, есть туалет и все необходимое. Также есть идея, чтобы здесь были шахматы для детей", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Так выглядит укрытие после ремонта (фото: Роман Балук/Львовский городской совет)

"Фактически большинство работ в этом укрытии делалось заново. Мы оставили только те стены, которые были, а пол, все коммуникации, все, что здесь есть, - делалось как на новом объекте строительства", - рассказала директор Львовского коммунального ремонтно- аварийного предприятия Ирина Мауль.

В укрытии отремонтировали входы-выходы, установили систему автоматического открывания дверей во время тревоги.

Также установили дополнительную систему оповещения и датчики дыма, чтобы предотвратить распространение пожара и своевременно эвакуировать людей. А еще в укрытии сделали запасы бутилированной воды.

Так выглядит укрытие после ремонта (фото: Роман Балук/Львовский городской совет)

В помещении обустроили детский уголок, где можно поиграть и интересно и с пользой провести время. А для взрослых оборудовали отдельные функциональные зоны и места отдыха, провели интернет, Wi-Fi.

Ремонт этого укрытия горсовету обошелся в 3,3 млн. грн.

Вот так выглядело укрытие до ремонта (фото: Роман Балук/Львовский городской совет)

Это уже третье защитное помещение, которое отремонтировали во Львове в рамках программы. Ранее такие укрытия возобновили в Галицком районе, потом - во Франковском, и теперь - в Лычаковском районе. Далее планируют взяться за укрытие на улице Калича Гора, Солодовой и на проспекте Шевченко.