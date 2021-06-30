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Июль ворвется со шквалами и градом: где сильно испортится погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 1 июля принесет локальные дожди с грозами, во время которых возможно шквалистое усиление ветра и даже град. Температура при этом будет теплой и даже местами жаркой.

Что будет с погодой в Украине в начале июля, а также прогноз для Киева на десять дней - читайте ниже в нашем материале.

По словам синоптика Наталки Диденко, "июль дебютирует в Украине дождями, грозами и красивой температурой воздуха +26+32 градуса".

Синоптик прогнозирует, что существенного похолодания или же таких явлений, как "снег в Карпатах", ожидать не стоит - погода будет приятно и в основном "сдержанной".

"Правда, за показной сдержанностью иногда скрывается бурный темперамент", - добавила Диденко и отметила, что 1-го июля в Украине во время ливней и гроз возможны шквалистое усиление ветра и град. Такие погодные явления будут локальными.

Самой высокой температура завтра будет на юге и востоке Украины, +29+33, а самой низкой - на Западе, +24+29 градусов. В большинстве областей в четверг предполагается +26+30 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, в каких областях существует наибольшая вероятность грозовых дождей.

Скрин: Погода в Украине 1 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

По словам Диденко, в Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, иногда градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха в столице ближайшей ночью +17+20 градусов, завтра днем +27+29 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что первая неделя июля будет достаточно дождливой, а температура на комфортных значениях +24+26, впрочем впоследствии станет жарче.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в Украине до конца недели будет много дождей с грозами.

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Погода в Украине