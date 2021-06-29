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В Украину идет "сезон" беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков

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Вторник 29 июня 2021 20:33
В Украину идет "сезон" беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков Погода в Украине принесет дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет очень много дождей до конца недели. Синоптики прогнозируют, что почти по всей территории страны не будет ни дня без осадков. Температура будет высокой, но без аномальной жары, от которой мы страдали совсем недавно.

Что будет с погодой с 30 июня по 4 июля - читайте ниже в нашем материале.

Так, по данным синоптиков Украинского гидрометцентра, в среду, 30 июня, осадки будут почти по всей стране, кроме востока и юго-востока. Температура высокая - от +27 до +31, а на Закарпатье - жарко, +31+33.

Отметим, что о непогоде на 30 июня рассказала и синоптик Наталка Диденко. Она отметила, что в среду из-за стычки двух воздушных явлений на западе Украины могут греметь сильные грозы, порой со смерчем и градом.

В Украину идет &quot;сезон&quot; беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)

В четверг, 1 июля, снова ожидаются грозовые дожди, сухо лишь на юге и востоке. Температура +28+32, но на западе немного посвежеет (+25+28).

2 июля осадков станет еще больше, разве что юго-восток побудет с сухой погодой. Температура будет такой же, как и в четверг.

В Украину идет &quot;сезон&quot; беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиковВ Украину идет &quot;сезон&quot; беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 1-2 июля (meteo.gov.ua)

А вот 3 июля синоптики обещают дожди уже по всей стране. На западе существенно похолодает - до +23+25, а на остальной территории все еще жарковато - от +27 до +31 градуса.

Похожая погодная ситуация ожидается и в воскресенье, 4 июля - прохладнее на западе, жарковато - на остальных территориях, и дожди с грозами по все стране, кроме восточных областей.

В Украину идет &quot;сезон&quot; беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиковВ Украину идет &quot;сезон&quot; беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 3-4 июля (meteo.gov.ua)

Ранее украинский телеметеоролог рассказал, как на самом деле создаются прогнозы погоды.

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