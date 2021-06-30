Липень увірветься зі шквалами і градом: де сильно зіпсується погода

За словами синоптика Наталки Діденко, "липень дебютує в Україні дощами, грозами і красивою температурою повітря, +26+32 градуси".

Синоптик прогнозує, що суттєвого похолодання або ж таких явищ, "як сніг в Карпатах", чекати не варто - погода буде приємно і здебільшого "стриманою".

"Щоправда, за показною стриманістю часом приховується бурхливий темперамент", - додала Діденко і зазначила, що 1-го липня в Україні під час злив та гроз можливі шквалисте посилення вітру та град. Такі погодні явища будуть локальними.

Найвищою температура завтра буде на півдні та сході України, +29+33, а найнижчою - на Заході, +24+29 градусів. У більшості областей у четвер передбачається +26+30 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, в яких областях існує найбільша ймовірність грозових дощів.

Скрін: Погода в Україні 1 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

За словами Діденко, у Києві липень розпочнеться періодичними зливами із грозою, подекуди градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря в столиці найближчої ночі +17+20 градусів, завтра вдень +27+29 градусів.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що перший тиждень липня буде досить дощовим, а температура на комфортних значеннях +24+26, втім згодом стане спекотніше.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)