В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус: все детали

От коронавируса умерла женщина (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 14 граждан

Коронавирус в Украине был диагностирован у 14 человек, при этом умерло уже два пациента, у которых был выявлен вирусный агент. 17 марта умерла женщина с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице в Ивано-Франковске. На момент смерти пациентке было 56 лет. Пока точной информации о том, был ли у нее коронавирус – нет, так как результаты теста будут готовы только вечером 18 марта.

17 марта в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска скончалась 56-летняя женщина. Об этом сообщает местное издание "Галка".

Как сообщается, женщина поступила в больницу после трех дней болезни по направлению терапевта. В больницу она пришла 15 марта, 16 марта ее госпитализировали с одышкой, температурой и кашлем. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому спасти жизнь больной не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А, была пневмония. Известно, что у нее были ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и гипертоническая болезнь.

Также анализы умершей отправили в Киев, чтобы проверить, не было ли у женщины коронавируса - результаты исследования будут до конца дня 18 марта.

Умершая работала в Ивано-Франковске, за пределы страны в последние недели не выезжала, поэтому в медучреждении сомневаются, что у нее кроме гриппа обнаружат коронавирус.

Напомним, что в Киеве с подозрением на коронавирус госпитализировали военного пенсионера.

Читайте также, что происходит в разных областях в связи с введением карантина.