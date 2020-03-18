В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус: усі деталі

Від коронавіруса померла жінка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 14 громадян

Коронавірус в Україні діагностовано у 14 осіб, при цьому померло вже два пацієнти, у яких був виявлений вірусний агент. 17 березня померла жінка з підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні в Івано-Франківську. На момент смерті пацієнтці було 56 років. Поки точної інформації про те, чи був у неї коронавірус – немає, через те, що результати тесту будуть готові лише ввечері 18 березня.

17 березня в обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська померла 56-річна жінка. Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Як повідомляється, жінка поступила в лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта. У лікарню вона прийшла 15 березня, 16 березня її госпіталізували з задишкою, температурою і кашлем. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджено грип типу А, була пневмонія. Відомо, що у неї були ішемічна хвороба серця, кардіосклероз і гіпертонічна хвороба.

Також аналізи померлої відправили в Київ, щоб перевірити, чи не було у жінки коронавіруса - результати дослідження будуть до кінця дня 18 березня.

Померла працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому в медустанові сумніваються, що в неї крім грипу виявлять коронавірус.

Нагадаємо, що у Києві з підозрою на коронавірус госпіталізували військового пенсіонера.

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