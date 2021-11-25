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В Ивано-Франковске суд разрешил парню не служить в армии из-за религиозных убеждений

Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковске окружной административный суд удовлетворил требование истца освободить его от несения военной службы ввиду религиозных убеждений и заменить ее на альтернативную (цивильную).

Об этом говорится в обнародованном на сайте Единого реестра досудебных решений материале дела.

Кроме того, судья Андрей Могила своим решением обязал Ивано-Франковскую ОГА и Департамент социальной политики компенсировать истцу судебный сбор, сумма которого составила 908 гривен.

Как указывается в деле, молодой человек является членом религиозного объединения "Свидетелей Иеговы в Украине", он принял водное крещение, и с июля прошлого года был назначен руководящим комитетом этой религиозной организации на должность священнослужителя - старейшиной (епископом) собрания.

Таким образом, личные религиозные убеждения и его вера не позволяет гражданину "пользоваться оружием и выполнять воинскую обязанность".

"Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно отмечал, что Свидетели Иеговы принадлежат к известной христианской конфессии, которая с момента своего возникновения активно действует во многих странах мира, в том числе во всех европейских странах-членах Совета Европы, является соблюдающей религиозной группой, которая придерживается принципов пацифизма и их вероучение не позволяет ее членам проходить военную службу, носить военную форму или брать в руки оружие", - говорится в деле.

Ивано-Франковский суд разрешил парню не проходить военную службу, заменив на альтернативную (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Как уточняет издание Zaxid.net, речь идет о жителе Ивано-Франковска Василии Сорокатом, который действительно обращался в Департамент соцполитики облгосадминистрации с просьбой заменить ему военную службу на альтернативную с пояснениями, но почти на месяц опоздал с подачей заявления.

По правилам, чтобы пройти альтернативную службу вместо военной, нужно было подать соответствующее ходатайство за два месяца до начала призывной кампании. И вот из-за несвоевременности представления заявления молодому человеку и отказали.

Сорокатый тогда обратился в суд, и выиграл дело.

Впрочем, на вердикт окружного админсуда чиновники ОГА могут подать апелляцию.

Суд удовлетворил иск верующего и разрешил не проходить военную службу (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Напомним, ранее военные рассказали, что при нынешней осенней призывной кампании в Украине стало меньше уклонистов, но больше - непригодных к службе.

Также сообщалось, что в Украине намерены отменить обязательный военный призыв в армию уже с 2023 года.

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